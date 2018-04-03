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Başkent’te son teknoloji ’dezenfekte’

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in cadde, bulvar, meydan ve tarihi bölgelerini yıkayıp pırıl pırıl yaparken, hijyeni de ön planda tutarak, son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte ediyor.Hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir makineyle hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen “Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi” ile Başkent’i adeta ev titizliğinde temizliğe kavuşturuyor.Halk sağlığı öncelikAnkara’da gece gündüz süren temizlik çalışmaları kapsamında halk sağlığını tehdit etmeyen temizlik anlayışını benimsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, “Toplum ve halk sağlığının korunması amacıyla, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir yıkama makinesi kullanıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in cadde, bulvar, meydan ve tarihi bölgelerini yıkayıp pırıl pırıl yaparken, hijyeni de ön planda tutarak, son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte ediyor.
Hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir makineyle hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen “Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi” ile Başkent’i adeta ev titizliğinde temizliğe kavuşturuyor.

Halk sağlığı öncelik
Ankara’da gece gündüz süren temizlik çalışmaları kapsamında halk sağlığını tehdit etmeyen temizlik anlayışını benimsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, “Toplum ve halk sağlığının korunması amacıyla, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir yıkama makinesi kullanıyoruz. Bu makine ile hem yüksek basınçta sıcak-soğuk sulu yıkama işlemi, hem yazı silme işlemi hem de ozon ile dezenfekte işlemlerini bir arada gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Kimyasal madde kullanılmıyor
Molekül parçalama özelliği sayesinde kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan yazıların da hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan temizlenmesinin sağlandığını kaydeden Kesikbaş, şu bilgileri verdi:
“Yıkama makinesinin en önemli özelliği dezenfeksiyon işlemi için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymaması. Bir jeneratör vasıtasıyla suyun elektrolizi gerçekleştirilerek, ozon üretiliyor. Yani sadece su kullanılarak dezenfekte işlemini gerçekleştirebiliyoruz.”
Yazı silme işlemlerinin yanı sıra çöp biriktirme alanları ile çöp araçlarındaki ağır kir ve yağ birikintileri de bu araçla hiçbir kimyasal madde kullanılmadan temizleniyor.

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