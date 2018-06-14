Başkentte stepne hırsızlarına operasyon

Ankara'da servis minibüsü, ambulans ve kamyonetlerden stepne hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son aylarda özellikle "C" plakalı bazı servis minibüsleri ile ambulans ve kamyonetlerin stepnelerinin çalınması olaylarının artması üzerine harekete geçti.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların F.S, C.K. ve H.E. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler F.S. ve C.K'yi birlikte kaldıkları evde, H.E'yi ise kendi evinde gözaltına aldı.

Zanlılardan F.S'nin çok sayıda hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan kaydının olduğu ve iki ayrı hırsızlık olayından da arandığı, C.K'nin ise çok sayıda hırsızlık, kasten yaralama gibi 14 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin bir hırsızlık olayı sonrası otomobille kaçarken kendilerini durdurmaya çalışan resmi plakalı polis aracına çarparak görevlileri yaraladığı gerekçesiyle arandığı öğrenildi.

H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, F.S. ve C.K. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

