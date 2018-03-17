Başkent’te Tıp Bayramı üç gün süren etkinlikler ile kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dizi etkinlikler ile kutladı.
Kışla Yerleşkesi’ndeki etkinliklerin ilk gününde Başkent Fotoğraf ve Sinema Kulübü tarafından karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide ayrıca Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 2017 ve 2018 yıllarında doçentliğe yükselen 12 doktora hediyeleri verildi.
Açılışta konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, “Hepimizin tıp bayramını kutluyorum bu kurumda 20 yılındayım. Şuanda kadar bu kurumda 150 arkadaşımız doçent unvanını aldı ve 70 arkadaşımız profesör oldu. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Hekimlik adına ulaşabileceğimiz en kritik basamak. Bu basamağı aşan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Etkinliklerin ikinci gününde Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları tarafından kurulan Başkent Korosu doktorlara Türk halk müziği konseri verdi. Etkinliklerin üçüncü günündeise Prof. Dr. Tamer Kaya’nın “Evrim” isimli söyleşiyle son buldu.
Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum