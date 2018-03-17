Başkent’te Tıp Bayramı üç gün süren etkinlikler ile kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dizi etkinlikler ile kutladı.

Kışla Yerleşkesi’ndeki etkinliklerin ilk gününde Başkent Fotoğraf ve Sinema Kulübü tarafından karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide ayrıca Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 2017 ve 2018 yıllarında doçentliğe yükselen 12 doktora hediyeleri verildi.

Açılışta konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, “Hepimizin tıp bayramını kutluyorum bu kurumda 20 yılındayım. Şuanda kadar bu kurumda 150 arkadaşımız doçent unvanını aldı ve 70 arkadaşımız profesör oldu. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Hekimlik adına ulaşabileceğimiz en kritik basamak. Bu basamağı aşan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliklerin ikinci gününde Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları tarafından kurulan Başkent Korosu doktorlara Türk halk müziği konseri verdi. Etkinliklerin üçüncü günündeise Prof. Dr. Tamer Kaya’nın “Evrim” isimli söyleşiyle son buldu.