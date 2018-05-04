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Başkentte Trabzon Tanıtım Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, etkinlikte şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin standında Mehter Takımı ve horon gösterisini izleyen Soylu, bir başka stantta ise vatandaşlara fındık ve bordo-mavi fular dağıttı.

Bakan Soylu'ya üzerinde adının yazılı olduğu Trabzonspor Forması ile ekmek hediye edildi.

Daha sonra Sürmene bıçaklarının bulunduğu stanttaki kılıçları inceleyen Soylu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Süleyman Soylu'ya, etkinlikte Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Tanıtım Günleri

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