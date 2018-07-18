Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda Fevzi S. idaresindeki 06 PLE 26 plakalı otomobile arkasından çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Minibüs sürücüsü ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Fevzi S. ile araçtaki Bayram S, Osman S. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise yaralandı.
Yaralılar, Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı.
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum