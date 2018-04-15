HABER

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyrederken kontrolden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 KHJ 13 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkentte otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı otomobil

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.