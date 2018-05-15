Başkent'te trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Başkent'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada, 2 yaya hayatını kaybetti, 4'ü yaya 5 kişi yaralandı.

Keçiören ilçesi Bursa Caddesi'nde, farklı yönlerden gelen ve sürücülerinin isimleri henüz bilinmeyen 06 VN 742 ve 06 KA 9316 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 VN 742 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan yayalara çarptı.

Kazada, 2 yaya otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi, 4'ü yaya 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.