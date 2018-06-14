Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Altındağ Kazım Karabekir Caddesi'nde, Tuğrul E. yönetimindeki 06 MHE 03 plakalı otomobil, Yılmaz G. idaresindeki 34 KM 926 plakalı araca arkadan çarptı.

Tuğrul E. yönetimindeki otomobil, Memur-Sen binasının inşaatının sürdüğü şantiyenin çevresindeki demir bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle direksiyonu kopan araçtaki Tuğrul E. ve Yağmur A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı.

