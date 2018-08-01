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Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 03:32 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 06 KMY 60 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki bariyerlere ve ardından bir akaryakıt istasyonu girişindeki duvara çarparak devrildi.

Kaza sonrası, araçta bulunan Begüm B. ve Adem K. çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazanın ardından otomobildeki LPG tüpünden sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak araçtaki LPG sızıntısının tehlikeye yol açmasını önledi.

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Ankara trafik trafik kazası

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