Başkentte trafik kazası

Ankara Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolundan Ankara Çevre Yolu üzerinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkisinde Y.P (26) yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Y.P olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.
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