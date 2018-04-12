Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 81 AN 932 plakalı otomobil, Atapark ile Gaziler caddelerinin kesişiminde F.Ö'nün kullandığı 06 MCB 80 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası F.Ö. ile aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olayın ardından araçta ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.