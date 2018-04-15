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Başkentte trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı - Kazada 3 asker ve 1 sivil memur ile otomobilde bulunanan bir kişi yaralandı

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.

Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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