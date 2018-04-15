Başkentte trafik kazası

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.
Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum