Başkentte trafik kazası

Ankara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolundan Kızılay istikametine seyreden Osman K'nin kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü önünde Doğan Ü. yönetimindeki 34 DA 8419 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 RDU 86 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre ilerideki yön levhası direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise kaldırımı aşarak yol kenarına savruldu.
Direğe çarpan otomobilde bulunan İrem Hilal B. ve Serhat D, araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
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