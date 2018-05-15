Başkentte trafik kazası

Ankara'da refüje ve yön levhası direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Beşevler istikametine seyreden Fatih Ş. idaresindeki 34 BCJ 847 plakalı otomobil, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde kontrolden çıkarak refüje ve yön levhası direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol ortasına savruldu. Araçtan kopan parçalar ise çevreye saçıldı.
Kaza sonrası sürücü Fatih Ş. ile aynı araçta bulunan Halil G. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Beşevler istikametinde trafik akışı yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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