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Başkentte trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 04:23 | Son Güncelleme

Mevlana Bulvarı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü önünde refüje ve yön levhası direğine çarpan otomobilde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da refüje ve yön levhası direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Beşevler istikametine seyreden Fatih Ş. idaresindeki 34 BCJ 847 plakalı otomobil, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde kontrolden çıkarak refüje ve yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol ortasına savruldu. Araçtan kopan parçalar ise çevreye saçıldı.

Kaza sonrası sürücü Fatih Ş. ile aynı araçta bulunan Halil G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Beşevler istikametinde trafik akışı yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otomobil trafik kazası

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