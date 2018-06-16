Başkentte trafik kazası

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sıhhiye'den Kızılay istikametine giden Serdal Aydın'ın idaresindeki 06 REY 98 plakalı otomobil, hızını alamayıp yolda temizlik çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı görevlisi Fatih Kara'nın yönetimindeki 06 BM 3004 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Çarpma etkisiyle araç kullanılmaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
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