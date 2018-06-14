HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkentte trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

İçinde hasta bulunan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte, içinde hasta bulunan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Polatlı ilçesinden Ankara'daki bir özel hastaneye gitmek üzere yola çıkan Şenol Kabasakal idaresindeki 06 PSN 66 plakalı özel ambulans, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki yol ayrımında, Yasin Çeken'in kullandığı 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulans çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü Kabasakal, sağlık görevlileri Bahar Tek ve Menekşe Şahin, hasta Bahar Koyuncu, annesi Zübeyde Koyuncu ile sürücü Çeken ve Kerim Ballı yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Ballı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Başkentte trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte trafik kazası: 7 yaralı

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü olduProf. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü oldu
Fikri Işık, şehitliği ziyaret ettiFikri Işık, şehitliği ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.