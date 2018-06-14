Başkentte trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte, içinde hasta bulunan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Polatlı ilçesinden Ankara'daki bir özel hastaneye gitmek üzere yola çıkan Şenol Kabasakal idaresindeki 06 PSN 66 plakalı özel ambulans, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki yol ayrımında, Yasin Çeken'in kullandığı 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulans çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü Kabasakal, sağlık görevlileri Bahar Tek ve Menekşe Şahin, hasta Bahar Koyuncu, annesi Zübeyde Koyuncu ile sürücü Çeken ve Kerim Ballı yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Ballı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



