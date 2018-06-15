Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

Başkentte bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde seyir halindeki 06 CEH 64 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 16 CAA 16 plakalı otomobile çarptı. Kazayı son anda fark eden 06 ET 8891 plakalı bir minibüsün sürücüsü ise manevra yaparken kaza yapan otomobillere çarparak devrildi. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazalara karışan araçlar çekicilerle götürüldü. Sincan Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı.

