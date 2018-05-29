Başkentte trafik magandaları iki gaziyi darbetti

Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler ile yaralanan ve hastaneye sevk edilen gazi Gümüş'e 15 gün, kesici aletle elinden yaralanan ve başından darbe alan Damar'a da 2 gün "iş göremez" raporu verildi.

Ulus'taki trafik ışıklarında araçların durduğu esnada otomobilden inen Sulugöz, elindeki levyeyle Gümüş ve otomobilde bulunan kayınpederi 15 Temmuz gazisi Ayhan Damar'a (50) saldırdı. Bu sırada Sulugöz'ün yardım istediği arkadaşları da olay yerine gelerek iki gaziyi darbetmeye başladı.

İddiaya göre, otomobili bir süre takip ederek, yol boyunca tacizde bulunan Sulugöz, telefonla arkadaşlarını da arayarak yardıma çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz gazilerinden Gökhan Gümüş'ün (29) kullandığı 06 DA 5547 plakalı araç, Opera semtinde önünde aniden duran bir minibüsle ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Ankara'da trafikte "yol verme" tartışması sonrası iki 15 Temmuz gazisi, bir grup tarafından darbedildi.

Olay sonrası gazileri darbedenlerden Yusuf Sulugöz gözaltına alındı, karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak Gümüş ve Damar'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık tarafından olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verildi.

Anafartalar Polis Karakolu'na gelerek olayla ilgili ifade veren Gümüş ve Damar, trafik magandalarının saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Olay anında yaşadıklarını anlatan Gümüş ve Damar, trafikte yaşadıkları tartışma sonrası organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını belirtti.

Gazi olduklarını ve araçta hastalarının bulunduğu söylemelerine rağmen 10-15 kişilik bir grup tarafından darbedildiklerini anlatan Gümüş, bu sırada kendilerine de ağır hakaretlerde bulunulduğu söyledi.

Polis ekipleri MOBESE kameralarınca da kaydedilen olay anına ilişkin görüntüleri inceleyerek, saldırıya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

- 15 Temmuz'daki kader arkadaşları yalnız bırakmadı

Gazilere yönelik saldırıdan haberdar olan 15 Temmuz'daki kader arkadaşları da Gümüş ve Damar'a destek olmak için karakola geldi.