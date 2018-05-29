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Başkentte trafik magandaları iki gaziyi darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Trafikte "yol verme" tartışması sonrası 15 Temmuz gazileri bir grup tarafından darbedildi - Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler sonrası hastaneye sevk edilen gazilerden birine 15 gün, diğerine ise 2 gün iş göremez raporu verildi - Gazileri darbedenlerden gözaltına alınan bir kişi, karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı, gazilerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine savcılık olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verdi - Gazileri 15 Temmuz'daki kader arkadaşları da yalnız bırakmayarak destek için karakola geldi

Ankara'da trafikte "yol verme" tartışması sonrası iki 15 Temmuz gazisi, bir grup tarafından darbedildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz gazilerinden Gökhan Gümüş'ün (29) kullandığı 06 DA 5547 plakalı araç, Opera semtinde önünde aniden duran bir minibüsle ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Gümüş'ün arkasında seyreden 06 BB 2063 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Sulugöz (23) bu duruma korna çalarak tepki gösterdi.

İddiaya göre, otomobili bir süre takip ederek, yol boyunca tacizde bulunan Sulugöz, telefonla arkadaşlarını da arayarak yardıma çağırdı.

Ulus'taki trafik ışıklarında araçların durduğu esnada otomobilden inen Sulugöz, elindeki levyeyle Gümüş ve otomobilde bulunan kayınpederi 15 Temmuz gazisi Ayhan Damar'a (50) saldırdı. Bu sırada Sulugöz'ün yardım istediği arkadaşları da olay yerine gelerek iki gaziyi darbetmeye başladı.

Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler ile yaralanan ve hastaneye sevk edilen gazi Gümüş'e 15 gün, kesici aletle elinden yaralanan ve başından darbe alan Damar'a da 2 gün "iş göremez" raporu verildi.

Olay sonrası gazileri darbedenlerden Yusuf Sulugöz gözaltına alındı, karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak Gümüş ve Damar'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık tarafından olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verildi.

Anafartalar Polis Karakolu'na gelerek olayla ilgili ifade veren Gümüş ve Damar, trafik magandalarının saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Olay anında yaşadıklarını anlatan Gümüş ve Damar, trafikte yaşadıkları tartışma sonrası organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını belirtti.

Gazi olduklarını ve araçta hastalarının bulunduğu söylemelerine rağmen 10-15 kişilik bir grup tarafından darbedildiklerini anlatan Gümüş, bu sırada kendilerine de ağır hakaretlerde bulunulduğu söyledi.

Polis ekipleri MOBESE kameralarınca da kaydedilen olay anına ilişkin görüntüleri inceleyerek, saldırıya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

- 15 Temmuz'daki kader arkadaşları yalnız bırakmadı

Gazilere yönelik saldırıdan haberdar olan 15 Temmuz'daki kader arkadaşları da Gümüş ve Damar'a destek olmak için karakola geldi.

Bir süre önce de iki gazinin, trafikte çıkan "yol vermeme" tartışması sonucu 4 kişinin saldırısına uğradığını hatırlatan gaziler, saldırganların cezasız kalmamalarını istedi.

- Darbe girişiminde kayınpederi ile birlikte gazi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktıklarını belirten Gökhan Gümüş, kayınpederi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne geldiklerini söyledi.

Bu sırada iki helikopterden açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandığını anlatan Gümüş, kayınpederinin de Milli Savunma Bakanlığındaki askerlerin açtığı ateş ile yaralandığını kaydetti.

Gazi olmakla gurur duyduğunu ifade eden Gümüş, omuriliğine saplanan şarapnel parçalarının hala vücudunda olduğunu dile getirdi.

Gümüş, olay günü arabada, hastanede tedavi gören kayınvalidesi Hülya Damar'ın (50) da bulunduğunu, kayınvalidesini hastaneden eve götürdüklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara gazi trafik

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