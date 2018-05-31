Başkentte hırsızlık zanlılarına düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Kendilerine "Tüysüzler Çetesi" ismini veren zanlıları takibe alan polis ekipleri, çete lideri Kartal T. ve diğer şüphelilerin hırsızlıktan kaydının bulunduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından "Tüysüzler Çetesi Operasyonu"nu başlatan polisler, 23 hırsızlık suçundan kaydı olan Kartal T. ile 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan çete mensuplarından 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan zanlıların hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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