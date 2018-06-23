Başkentte Uluslararası Yoga Günü etkinliği

Uluslararası Yoga Günü, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı bir arada meditasyon yaptı.
Büyükelçi Bhattacharyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de binlerce yoga eğitmeni ve yoga uygulayıcısının olduğunu öğrenmiş olmak beni çok heyecanlandırdı ve memnun etti." dedi.
Dünyada 177 ülkenin kuzey yarımkürede yaz gündönümünün yaşandığı 21 Haziran'da Yoga Günü'nü kutladığını belirten Bhattacharyya, "Bu aslında bir yoga festivali. Pasifik'ten Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya kadar herkes bu günü kutluyor." diye konuştu. Bhattacharyya, yoganın Hindistan'da ortaya çıkan kadim bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Yoga basit bir spor değil, bir yaşam tarzı. Zihninizde ve bedeninizde birlik, uyum ve huzuru sağlamanın bir yolu. Bunun sonunda da sizin davranışlarınıza yansıyan pozitif enerjiyi ortaya çıkarmanın bir yolu." ifadelerini kullandı.
Yoganın tüm insanlık için bir mesaj olduğunu kaydeden Bhattacharyya, yoganın insanları bir araya getiren gücüne dikkati çekti.
Bilkent Üniversitesinden akademisyen Yogesh Kumar ise bugün bir Hint olarak çok gururlu olduğunu vurgulayarak, Ankara'da birçok insanın yoga yaptığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kumar, "Hindistan'da çok kalabalık bir nüfus var ve sanırım nüfusumuzun yüzde 30 kadarı doktora gitmiyor. Kendi kendilerine yoga yaparak dinç ve sağlıklı kalıyorlar." dedi.
Etkinliğe Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.
21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
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