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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 kilo 650 gram uyuşturucu ve 87 av tüfeği fişeği ele geçirildi

Başkentte polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram uyuşturucu ile 87 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri B.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan B.Ö'nün üzerinden başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi çıktı.

Zanlının evindeki aramada, 2 kilo 650 gram uyuşturucu ile 87 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

B.Ö. hakkında 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Altındağ uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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