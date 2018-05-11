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Başkentte uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 04:58 | Son Güncelleme

Bir ihbar üzerine Mamak ve Altındağ'da iki ayrı eve operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu madde satışı yapan 5 şüpheliyi yakaladı - Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir pompalı tüfek ve iki tabanca ile esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'da bir ihbar üzerine Mamak ve Altındağ'da iki ayrı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan 5 şüpheliyi yakaladı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne telefonla yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Mamak Bostancık Mahallesi ve Altındağ Çamlık Mahallesi'ndeki iki ayrı evde bulunan şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptıkları belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adreslere özel hareket polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.Y, İ.Y, N.Y, Ç.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Evlerde arama yapan ekipler, içime hazır halde ve satılmak üzere poşetlenmiş 114 gram esrar, 38 adet "Lyrica" isimli uyuşturucu hap, birer adet ruhsatsız pompalı tüfek, Browning marka tabanca ve kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirdi.

Yapılan incelemede şüphelilerden N.Y'nin üç ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu, H.Y'nin beş ayrı suçtan arandığı, iki ayrı suçun faili olduğu ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli Ç.Y ve İ.Y'nin de iki ayrı suçun faili olarak arandığı belirlendi.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Ankara asayiş operasyon polis uyuşturucu

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