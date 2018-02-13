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Başkentte uyuşturucu satıcılarına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 07:01 | Son Güncelleme

Altındağ'da devriye görevini yürüten Yunus ekipleri uyuşturucu satışı yapan üç zehir tacirini suçüstü yakaladı - Ekipler metruk gecekondu bölgesinde taşlar arasına gizlenmiş halde 227 paket taş kokain, 149 ecstacy hap ve 8 paket bir tür esrar çeşidi olan sukunk ele geçirdi

Ankara'da uyuşturucu satışı yapan üç kişi, devriye görevindeki polis ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Altındağ'da devriye görevini yürüten Yunus ekipleri daha önce uyuşturucu satıldığı yönünde çok sayıda ihbarda bulunulan bölgede çalışma başlattı.

Altındağ Caddesi'nde çevreyi gözetleyen üç kişiyi fark eden ekipler, şüphelilerin yoldan geçen bazı araçlardaki kişiler ve yayalarla temasa geçerek yaklaşık 20 metre arkalarındaki metruk gecekondu bölgesinden getirdikleri maddeleri verip para aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Yunus ekipleri söz konusu zehir tacirlerini kaçmalarına fırsat vermeden yakaladı. Ekipler çevrede yaptıkları aramalarda gecekondu bölgesindeki taşlar arasına gizlenmiş halde, şeffaf kilitli poşetlerin içinde satışa hazır 227 paket (60 gram) taş kokain, 149 ecstasy hap ve 8 paket bir tür esrar çeşidi olan sukunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan üç zanlının üst aramalarında, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bin 655 lira bulundu.

Altındağ Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara polis Suçüstü uyuşturucu

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