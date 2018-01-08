Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Başkentte geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 90 kilo 948 gram uyuşturucu ilebin 67 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Aralık- 7 Ocak tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 79 kilo 190 gram esrar, 11 kilo 277 gram eroin, 54 gram kokain, 370 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar), 25 gram metamfetamin, 8 gram afyon sakızı, 14 gram fensiklidin ve 10 gram bonzai olmak üzere 90 kilo 948 gram uyuşturucu ilebin 67 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 104, uyuşturucu bulundurma ve benzer suçlardan da 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Zanlılardan 34'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 tabanca, 3 şarjör, 3 hassas terazi, 24 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 dolar ve 29 bin 215 liraya el konuldu.

(AA)