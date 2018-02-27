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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 35'i tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 2 şarjör, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 630 lira, 20 avro, bin 400 dolara el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Başkent uyuşturucu

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