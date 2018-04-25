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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ankara'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında işlem yapılan 102 zanlıdan 27'si tutuklandı

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Nisan'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 31 gram esrar, 226 gram eroin, 228 gram kokain, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 53 gram sentetik uyuşturucu ile 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda birer tabanca, şarjör ve hassas terazi, 4 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 215 liraya el konuldu.

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Ankara Valiliği esrar uyuşturucu

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