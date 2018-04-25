Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Nisan'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, 31 gram esrar, 226 gram eroin, 228 gram kokain, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 53 gram sentetik uyuşturucu ile 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda birer tabanca, şarjör ve hassas terazi, 4 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 215 liraya el konuldu.
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