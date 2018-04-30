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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kentte geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 101 zanlıdan 35'i tutuklandı

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Nisan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 11 kilo 953 gram esrar, 2 kilo 886 gram eroin, 54 gram kokain, 261 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 13 gram bonzai sentetik uyuşturucu, 27 gram afyon sakızı, 21 kök kenevir ile 11 bin 969 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 99, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 5 hassas terazi, 2 uyuşturucu düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 40 bin 870 liraya el koyuldu.

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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

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