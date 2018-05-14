Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Başkentte narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir haftada yakalanan 105 kişiden 28'i tutuklandı.
Ankara Valiliğinden, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7-13 Mayıs'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları"ndan 28 ayrı olaya ilişkin çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalarda, 50 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma; 54 şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 1 şüpheliye ise diğer suçlardan olmak üzere 105 kişiye işlem yapıldı.
Şüphelilerden 53'ü Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 28'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 15 şahıs adli kontrol şartıyla, 6 kişi savcılıktan, 3 şahıs ise mahkemeden serbest bırakıldı.
Operasyonlarda bin 800 gram esrar, bin 390 gram eroin, 14 gram kokain, 93 uyuşturucu, 141 gram skunk, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ve 100 avro ele geçirildi.
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