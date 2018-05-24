Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi tutuklandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, 946 gram esrar, 279 gram eroin, 35 gram kokain, 2 kilo 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0.56 gram metamfetamin ile 114 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 92, bulundurma ve benzer suçlardan ise 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 32'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 2 av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 20 bin 790 liraya el konuldu.
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