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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

Ankara'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında işlem yapılan 93 zanlıdan 32'si tutuklandı

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 946 gram esrar, 279 gram eroin, 35 gram kokain, 2 kilo 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0.56 gram metamfetamin ile 114 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 92, bulundurma ve benzer suçlardan ise 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 32'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 2 av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 20 bin 790 liraya el konuldu.

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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

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