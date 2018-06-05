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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Başkentte son bir haftada yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı - Aramalarda, 3 kilo 106 gram esrar, 103 adet sentetik uyuşturucu hap, bir tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 465 lira ele geçirildi

Başkentte son bir haftada yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 28 Mayıs-3 Haziran'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 olaya müdahale edildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu-uyarıcı madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan 58, kullanmak için uyuşturucu-uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak veya uyuşturucu-uyarıcı kullanmak suçundan 39, diğer suçlardan da 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 3 kilo 106 gram esrar, 599 gram eroin, 31 gram metamfetamin, 32 gram kokain, 103 adet sentetik uyuşturucu hap, 16 adet sentetik ecza hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, 858 gram skunk, 2 hassas terazi, bir tabanca, bir şarjör ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 465 lira ele geçirildi.

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