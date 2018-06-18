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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bir haftada 18 kişi tutuklandı

Başkentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 66 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 11 Haziran-17 Haziran'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 21 olaya müdahale edildi.

Uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma suçundan 34, uyuşturucu kullanma veya bulundurmak suçundan 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 18'i tutuklandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda 216 gram esrar, 24,836 gram eroin, 45 gram kokain, 167 sentetik uyuşturucu hap, 8 sentetik hap, 17 gram sentetik uyuşturucu, 1,151 gram skunk, hassas terazi, uyuşturucu düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 315 lira ele geçirildi.

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Ankara Valiliği il emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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