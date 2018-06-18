Başkentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 66 zanlıdan 18'i tutuklandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 11 Haziran-17 Haziran'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 21 olaya müdahale edildi.
Uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma suçundan 34, uyuşturucu kullanma veya bulundurmak suçundan 32 kişi hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 18'i tutuklandı.
Ekiplerce yapılan aramalarda 216 gram esrar, 24,836 gram eroin, 45 gram kokain, 167 sentetik uyuşturucu hap, 8 sentetik hap, 17 gram sentetik uyuşturucu, 1,151 gram skunk, hassas terazi, uyuşturucu düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 315 lira ele geçirildi.
Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi