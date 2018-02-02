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Başkentte Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:21 | Son Güncelleme

- Çukurambar semtinde Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamada, sabotaj şüphesi üzerine çalışma başlatıldı

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada sabotaj ihtimali üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ankara Vergi Dai̇resi Başkanlığının kalorifer dairesinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.

Bu arada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince binayı gören güvenlik kameraları incelemeye alındı, sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya ilişkin tüm delilleri emniyette detaylı olarak incelenmek üzere topladı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlamayla ilgili devam eden çalışmalarda doğalgaz ihtimalinin azaldığını, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını, çalışmaların sürdüğünü, ilerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşılacağını belirtmişti.

(AA)

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