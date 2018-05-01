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Başkentte yağmur duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

Başkentte yağmur duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağmur duası etti.

Uruş Mahallesi'ndeki Süvari Çayı kıyısında bir araya gelenler, önce yöresel bir yemek olan "kapama" yaptı.

Ardından vatandaşlar din görevlileriyle çay kıyısında ve çaya girerek yağmur duası etti.

Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları da dualarla çaya bıraktı.

Eski Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede çok uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "71 bin dualı taş çaya bırakıldı. Yapılan yağmur duası ve kılınan namazın ardından duamıza iştirak edenlere beldemizin meşhur yemeklerinden 'kapama' ikram edildi. Kapama geleneği de çok eskilere dayanıyor. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Beypazarı yağmur duası

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