Başkentte yağmur duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağmur duası etti.
Uruş Mahallesi'ndeki Süvari Çayı kıyısında bir araya gelenler, önce yöresel bir yemek olan "kapama" yaptı.
Ardından vatandaşlar din görevlileriyle çay kıyısında ve çaya girerek yağmur duası etti.
Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları da dualarla çaya bıraktı.
Eski Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede çok uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "71 bin dualı taş çaya bırakıldı. Yapılan yağmur duası ve kılınan namazın ardından duamıza iştirak edenlere beldemizin meşhur yemeklerinden 'kapama' ikram edildi. Kapama geleneği de çok eskilere dayanıyor. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum