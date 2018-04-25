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Başkentte yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 04:17 | Son Güncelleme

Ulus'ta Hacı Bayram Veli Camisi yakınındaki bir öğrenci yurdunun jeneratöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ankara'da üç katlı bir öğrenci yurdunun jeneratöründe çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ulus Güvercin Sokağı'nda bulunan Hacı Bayram-ı Veli Vakfı Talebe Yurdu'na ait jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Yurt binasındaki öğrenciler ise tahliye edildi.

Binanın dış kısmında bulunan jeneratörden yükselen alevler ve yoğun duman, öğrenci yurdunun dış cephesinde küçük çapta hasara neden oldu.

Hacı Bayram Veli Camisi yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yurt binasına sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Ankara öğrenci yurdu yangın

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