HABER

Başkentte yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 08:41 | Son Güncelleme

Çankaya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi

Çankaya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Dumandan etkilenen iki apartman sakinine 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre Dikimevi Yazgan Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında oturan Dilbahar Türkmenoğlu'nun (35) dairesinde yangın çıktı.

Komşularının haber vermesi üzerine uyanan Türkmenoğlu, yoğun dumandan kendini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bu arada yangının neden olduğu yoğun duman, apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Binada oturanlar balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Yoğun dumanın apartman boşluğunu doldurması üzerine binada oturanlar uzun süre tahliye edilemedi.

Dumandan etkilenen Türkmenoğlu ve aynı apartmanda oturan yaşlı bir kadına 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.

Evde ilk incelemeyi yapan itfaiye, yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyorCHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya elektirik kontağı itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.