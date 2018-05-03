Başkentte yangın

Çankaya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Dumandan etkilenen iki apartman sakinine 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.
Alınan bilgiye göre Dikimevi Yazgan Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında oturan Dilbahar Türkmenoğlu'nun (35) dairesinde yangın çıktı.
Komşularının haber vermesi üzerine uyanan Türkmenoğlu, yoğun dumandan kendini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
Bu arada yangının neden olduğu yoğun duman, apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Binada oturanlar balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Yoğun dumanın apartman boşluğunu doldurması üzerine binada oturanlar uzun süre tahliye edilemedi.
Dumandan etkilenen Türkmenoğlu ve aynı apartmanda oturan yaşlı bir kadına 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.
Evde ilk incelemeyi yapan itfaiye, yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.
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