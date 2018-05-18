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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı organizesinde CHP Ankara İl Başkanlığı önü, Milli Müdafaa Caddesi, Güvenpark ilk toplanma alanından Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi güzergahından Anıtkabir'e yürüyüş düzenleneceği belirtildi.

Yürüyüş nedeniyle saat 11.00'den başlayarak etkinlik sona erene kadar, Milli Müdafaa Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi (Yahya Galip Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ve Gençlik Caddesi'nin (Necatibey Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı ifade edildi.

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Ankara Valiliği ankarada bazı yollar trafiğe kapatılacak

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