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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren yarın etkinlik sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapacağı aday tanıtım toplantısı nedeniyle bugün 23.00'ten itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Baruthane Kavşağı-Gar Kavşağı arası) ile Hipodrom Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ve Gar Kavşağı'na dönüş varyantları araç trafiğine kapalı olacak.

Yarın Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Spor Salonu arasında yoğun vatandaş geçişi olacağından, Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar) ile Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talaşpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı’ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar) ihtiyaç olması halinde kısa aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

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