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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:04 | Son Güncelleme

CHP tarafından Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak

CHP tarafından Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, CHP tarafından yarın Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması adına bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, bu geceden itibaren toplantı sona erene kadar, Dögol Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş ve Anıt Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca yarın saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu
Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit dahil), Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametine dönüş yan varyantı (Büyükşehir Belediyesi tarafı), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantları ve Anadolu Meydanı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu dikkate almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Meydanı Ankara Valiliği CHP

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