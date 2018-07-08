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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapılacak göreve başlama programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz günü göreve başlama programı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Etkinlikler nedeniyle trafiğe kapalı olacak yer ve saatler şöyle:

"Saat 16.00'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye intikali esnasında, İnönü Bulvarı (Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası) kademeli olarak, 16.50'de TBMM'de yapılacak yemin töreninin ardından TBMM Dikmen kapısından çıkış yapılarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirileceğinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e intikali esnasında İnönü Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi kademeli olarak, 17.40'ta Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne intikal esnasında Alparslan Türkeş Bulvarı kademeli olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ile ilgili olarak da tören öncesinden tören sona erene kadar Çiftlik Kavşağı Cumhurbaşkanlığı Bulvarı istikameti girişi, Silahtar Caddesi ve Ankara Bulvarı'nın Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na giriş noktaları kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı kaydedildi.

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Ankara Valiliği bazı yollar trafiğe kapatılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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