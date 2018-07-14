Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak etkinlik nedeniyle başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00'den etkinlik sona erene kadar, GMK Bulvarı (Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası), Atatürk Bulvarı (Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Sıhhiye Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (Kolej Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.
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