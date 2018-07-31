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BAŞKENT’TE YARIN HAVA HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

KARA Havacılık Okul Komutanlığı’nın 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınacak olmasından dolayı yarın sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.

ANKARA, (DHA)- KARA Havacılık Okul Komutanlığı’nın 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınacak olmasından dolayı yarın sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın Ankara’dan Isparta’ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali yarın sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAATTE 6 HAVA ARACI KALKACAK
Yenimahalle ilçesinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’ndan uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Yetkililer, söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.

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