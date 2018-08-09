HABER

Başkentte yaşlı serbest kart bedeli 100 liraya düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli yararlananlar için 2019 yılı vize bedellerini belirlerdi - TÜİK, PTT, kamu kartı ve öğretmen pasosu fiyatlarına zam yapılmazken, yaşlı serbest kart bedeli 135 liradan 100 liraya düşürüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli yararlananlar için 2019 yılı vize bedellerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında alınan karar gereği, toplu taşıma kart ücretleri düzenlendi.

Meclis kararına göre TÜİK, PTT, kamu kartı ve öğretmen pasosu fiyatlarına zam yapılmazken, yaşlı serbest kart bedeli 135 liradan 100 liraya indirildi.

TÜİK, PTT, kamu kartı vize işleminin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2019, öğretmen pasosu için ise 30 Eylül 2019 olduğu belirtildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ve Belediye Teknik Eğitim Kurslarına (BELTEK) devam eden kursiyerlerden 2018-2019 döneminde kurs kayıt ücreti alınmaması da karara bağlandı.

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
UBER şoförlerinin eyleminde arbedeUBER şoförlerinin eyleminde arbede
Kaçak sera iş makineleriyle yıkıldıKaçak sera iş makineleriyle yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 vize ücretleri Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK beltek

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.