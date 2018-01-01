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Başkentte yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Ankaralılar, 2018 yılına Kızılay Meydanı'ndaki kutlamalarla "hoş geldin" dedi

Ankaralılar, 2018 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu.

2018'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar, yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı.

Ankara'nın eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

(AA)

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