Başkentte yol kenarında kadın cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kadının cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, bu kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, cesedin yol kenarına atılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.
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