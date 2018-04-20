HABER

Başkentte zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 03:24 | Son Güncelleme

Altındağ'da bir otomobil belediye temizlik aracına çarptı, ardından gelen 8 araç da kazaya karıştı - Temizlik aracına çarpan araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı - Diğer araçlarda bulunan yaralı 6 kişi de ambulanslarla hastanelere sevk edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki 06 BN 2143 plakalı belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir parmaklıklarına vurarak durabildi. Bu aracın sürücüsü Özcan Artar ise otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde birbirlerine girdi.

Kazada 35 DB 6426, 06 AEF 450, 06 DL 7729, 06 LUP 91, 41 DC 911 ve 06 RZA 91 plakalı otomobiller ile 05 BZ 1704 ve 06 KIM 66 plakalı minibüsler çarpıştı.

Zincirleme kazada 35 DB 6426 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan T. ile aynı araçta bulunan Barışcan K, Filiz İ, Serap A. ve diğer araçlardaki kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

İlk kaza sonrası otomobilde sıkışan araç sürücüsü Özcan Artar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağındaki köprü üzerinde yaklaşık 3 saat trafik akışı sağlanamadı.

Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.