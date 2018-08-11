Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Hasan K. idaresindeki 06 BZ 3091 plakalı kamyon, Ankara-İstanbul karayolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 TUT 99 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Bu sırada bir kamyonet ile 3 otomobil de çarpıştı.
Ağır yaralanan ve araçta sıkışan otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan biri ağır 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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