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Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ankara'da 6 aracın karıştığı kazada yaralanan biri ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 06 BZ 3091 plakalı kamyon, Ankara-İstanbul karayolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 TUT 99 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada bir kamyonet ile 3 otomobil de çarpıştı.

Ağır yaralanan ve araçta sıkışan otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan biri ağır 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara-İstanbul karayolu trafik kazası

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