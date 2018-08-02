Başkentte zincirleme trafik kazası

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 06 AJ 7035 plakalı minibüs ile 06 VVT 91 ve 06 BEJ 003 plakalı otomobiller General Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında çarpıştı.
Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun yolu şehir merkezi istikametinde 3 şerit bir süre ulaşıma kapandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
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