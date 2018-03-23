Başkentteki cinayet

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akkaya köyündeki ormanlık alanda 18 Mart'ta bulunan erkek cesedinin, Yenimahalle ilçesinde yaşayan Mehmet Özçelik'e (38) ait olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçelerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Özçelik'i öldürdüğü iddia edilen M.K, H.T. ve S.T'yi çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden F.Y. ise Artvin'de yakalandı.

İşlemlerinin ardından Kızılcahamam Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.