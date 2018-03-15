Başkentteki cinayetin zanlısı Kayseri'de yakalandı

Başkentte sevgilisinin boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Mamak ilçesinde birlikte yaşadığı M.K'nin boşandığı eşi K.K'yi av tüfeğiyle öldürdükten kaçan B.D'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Zanlının Kayseri'de olduğunun tespit edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Şehir girişinde gözaltına alınan B.D, Ankara'dan gelen polislere teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, sevgilisi M.K'nin boşandığı eşi K.K. ile barıştığını öğrenen B.D, 7 Mart'ta K.K'yi evinin önünde av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı B.D, daha sonra firar etmişti.
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