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Başkentteki cinayetin zanlısı Kayseri'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

Başkentteki cinayetin zanlısı Kayseri'de yakalandı

Başkentte sevgilisinin boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Mamak ilçesinde birlikte yaşadığı M.K'nin boşandığı eşi K.K'yi av tüfeğiyle öldürdükten kaçan B.D'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının Kayseri'de olduğunun tespit edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şehir girişinde gözaltına alınan B.D, Ankara'dan gelen polislere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sevgilisi M.K'nin boşandığı eşi K.K. ile barıştığını öğrenen B.D, 7 Mart'ta K.K'yi evinin önünde av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı B.D, daha sonra firar etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği cinayet Kayseri Mamak

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