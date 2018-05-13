Başkentteki polise silahlı saldırı

Başkentte, sabah saatlerinde "dur" ihtarına uymayan ve polise ateş ederek kaçan üç şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ Caddesi'ndeki kontrol noktasında bulunan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve polise ateş ederek kaçan şüphelilerin terk ettikleri otomobil, Altındağ ilçesi Konuklar Sokak'ta bulundu.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin terk ettiği araç üzerinde inceleme yürüttükleri sıralarda, otomobili geri almak üzere ticari taksiyle Konuklar Sokak'a dönen şüpheliler fark edildi.

Bunun üzerine, ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düşen polis ekiplerine şüpheliler tarafından ateş edildi. Bir süre devam eden kovalamacadan sonra durdurulan takside bulunan şüpheli Mustafa G. yakalanırken, diğer iki şüpheli kaçtı.

Kaçan şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, daha sonra zanlılar Yaşar Can B. ile Doğan O'yu gözaltına aldı.

