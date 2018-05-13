HABER

Başkentteki polise silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve polise ateş ederek kaçan üç şüpheli yakalandı

Başkentte, sabah saatlerinde "dur" ihtarına uymayan ve polise ateş ederek kaçan üç şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ Caddesi'ndeki kontrol noktasında bulunan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve polise ateş ederek kaçan şüphelilerin terk ettikleri otomobil, Altındağ ilçesi Konuklar Sokak'ta bulundu.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin terk ettiği araç üzerinde inceleme yürüttükleri sıralarda, otomobili geri almak üzere ticari taksiyle Konuklar Sokak'a dönen şüpheliler fark edildi.

Bunun üzerine, ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düşen polis ekiplerine şüpheliler tarafından ateş edildi. Bir süre devam eden kovalamacadan sonra durdurulan takside bulunan şüpheli Mustafa G. yakalanırken, diğer iki şüpheli kaçtı.

Kaçan şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, daha sonra zanlılar Yaşar Can B. ile Doğan O'yu gözaltına aldı.

ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da polise ateş açan şüpheliler yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.